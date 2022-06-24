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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

24.06.2022 17:05
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 22.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23131 sayılı yazısıyla ihracına izin verdiği Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039159


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BRSAN 34,36 93.053.147 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.790.862 % 9,96  
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Tam 6.771 6.873 11,00  
Yarım 3.324 3.362 6,00  
Çeyrek 1.665 1.680 2,00  
Gümüş.Ons 21,05 21,08 0,11  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 0,04  
B. Petrol 112 112 1,97  
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