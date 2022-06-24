***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.06.2022 17:05
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 22.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23131 sayılı yazısıyla ihracına izin verdiği Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039159
BIST
17:172.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,27
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:1717,3757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:1718,3704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0925
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
17:171.019,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.019,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:17
|ECZYT
|52,80
|105.532.446
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.053.147
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.790.862
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,65
|36.180.358
|% -5,49
|
|VKING
|6,05
|2.730.950
|% -4,27
|
|BAYRK
|6,75
|17.785.513
|% -4,26
|
|THYAO
|50,50
|5.359.022.729
|% -0,10
|
|ASELS
|24,66
|2.196.084.707
|% 5,84
|
|EREGL
|27,98
|1.856.598.953
|% 1,45
|
|SISE
|21,92
|1.671.358.870
|% 1,67
|
|KRDMD
|12,63
|1.186.761.588
|% 0,64
|
|ODAS
|3,19
|1.024.024.518
|% -1,54
|
|YKBNK
|4,80
|846.819.975
|% -0,83
|
|TSKB
|2,11
|282.778.479
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|289.085.283
|% 0,39
|
|THYAO
|50,50
|5.359.022.729
|% -0,10
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3644
|17,3757
|% 0,13
|
|Euro
|18,3533
|18,3704
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,3027
|21,4095
|% 0,54
|
|Frank
|18,1342
|18,2434
|% 1,01
|
|Riyal
|4,6141
|4,6372
|% 0,18
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.771
|6.873
|11,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,97
|