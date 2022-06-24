***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 22.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23131 sayılı yazısıyla ihracına izin verdiği Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039159BIST