***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2022 11:23
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon - İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061859
BIST
11:143.506
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 69,05
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.510
En Düşük
3.452
11:1418,2447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
11:1418,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2131
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4522
En Düşük
18,2247
11:141.012,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 11,35
|Açılış
|: 1.012,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler11:14
|HALKB
|13,76
|1.354.129.783
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|250.126.678
|% 9,93
|
|GARFA
|18,25
|5.594.653
|% 9,41
|
|DESA
|27,80
|29.965.521
|% 9,28
|
|HEDEF
|9,23
|17.386.038
|% -5,91
|
|MTRKS
|36,08
|30.394.245
|% -5,40
|
|DOGUB
|9,70
|2.589.836
|% -4,53
|
|TSPOR
|5,25
|57.023.462
|% -4,37
|
|VKING
|7,01
|682.811
|% -3,31
|
|YKBNK
|8,91
|3.089.644.795
|% 4,70
|
|AKBNK
|15,73
|3.032.948.348
|% 3,83
|
|ISCTR
|12,16
|1.998.288.927
|% 7,52
|
|EKGYO
|5,05
|1.529.490.034
|% 3,27
|
|GARAN
|25,34
|1.480.656.661
|% 6,47
|
|YKBNK
|8,91
|3.089.644.795
|% 4,70
|
|EKGYO
|5,05
|1.529.490.034
|% 3,27
|
|AKBNK
|15,73
|3.032.948.348
|% 3,83
|
|ISCTR
|12,16
|1.998.288.927
|% 7,52
|
|HALKB
|13,76
|1.354.129.783
|% 9,99
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2362
|18,2447
|% 0,12
|
|Euro
|18,4356
|18,4425
|% 1,17
|
|Sterlin
|21,1551
|21,2612
|% 1,19
|
|Frank
|18,9480
|19,0622
|% 1,27
|
|Riyal
|4,8391
|4,8633
|% 0,06
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|20,11
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,43
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.807
|6.866
|37,00
|
|Yarım
|3.317
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,20
|
|B. Petrol
|90,45
|90,45
|1,30
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:28XU100
Endeks 3, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 01 üstünde . İşlem hacmi 25, 208.00 milyon TL de
-
11:28DERHL
Yüzde 6.92 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 584, 189 adet işlem
-
11:27KNFRT
Yüzde 6.27 oranında artışla 11.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 467, 581 adet işlem
-
11:26HALKB
Yüzde 9.99 oranında artışla 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 701, 329 adet işlem
-
11:25POLTK
Yüzde 5.25 oranında artışla 716.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 139 adet işlem