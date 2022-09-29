***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.09.2022 16:27
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GCD Fon - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065925
BIST
16:313.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -6,37
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
16:3118,5373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
16:3118,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0803
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1260
En Düşük
17,8996
16:31986,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,84
|Açılış
|: 986,81
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler16:31
|BFREN
|1.390,40
|20.499.350
|% 10,00
|
|KGYO
|19,25
|95.193.145
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.520.439
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|KMPUR
|52,25
|214.984.156
|% -9,99
|
|ALARK
|56,30
|432.307.288
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|16.949.214
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.500.760
|% -9,83
|
|SMRTG
|58,10
|468.150.042
|% -9,64
|
|THYAO
|69,85
|2.927.290.515
|% 1,31
|
|ASELS
|30,18
|2.543.370.687
|% 5,01
|
|HEKTS
|56,25
|1.714.948.813
|% -5,46
|
|YKBNK
|7,20
|1.690.379.080
|% 1,98
|
|GARAN
|19,45
|1.420.808.200
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,93
|796.111.224
|% 3,76
|
|TSKB
|2,50
|785.734.450
|% 6,84
|
|EKGYO
|3,90
|1.046.523.671
|% 0,78
|
|ZOREN
|3,26
|838.289.589
|% -5,51
|
|YKBNK
|7,20
|1.690.379.080
|% 1,98
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5332
|18,5373
|% 0,10
|
|Euro
|18,0785
|18,1001
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,2667
|20,3683
|% 0,90
|
|Frank
|18,8300
|18,9434
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9155
|4,9401
|% 0,37
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-3,41
|
|Altın Gr.
|988
|988
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.681
|-51,00
|
|Tam
|6.640
|6.701
|-80,00
|
|Yarım
|3.231
|3.276
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|88,47
|88,47
|0,42
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46GRNYO
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 050, 075 adet işlem
-
16:45NETAS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 763, 394 adet işlem
-
16:44METUR
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 062, 868 adet işlem
-
16:43PCILT
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 604, 493 adet işlem
-
16:42XU100
Endeks 3, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 37, 800.00 milyon TL de