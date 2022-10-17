***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.10.2022 19:02
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZVD Fon - İhraç Belgesi Değişikliği Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072584
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,3050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2404
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3097
En Düşük
18,0503
17:59991,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,73
|Açılış
|: 991,71
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5656
|18,5887
|% 0,11
|
|Euro
|18,2638
|18,3050
|% 1,33
|
|Sterlin
|21,1364
|21,2424
|% 2,13
|
|Frank
|18,5803
|18,6923
|% 1,04
|
|Riyal
|4,9268
|4,9515
|% -0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|14,57
|
|Altın Gr.
|992
|992
|10,51
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.688
|6.765
|-25,00
|
|Yarım
|3.259
|3.307
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.653
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,27
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|0,79
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410