***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.10.2022 10:26
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GCD Fon - Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075169
BIST
10:233.904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 25,46
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.915
En Düşük
3.885
10:2318,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
10:2318,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0102
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
10:23982,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,58
|Açılış
|: 982,14
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:23
|PETUN
|48,10
|19.343.462
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|2.982.438
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|145.581.174
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|3.567.311
|% 9,95
|
|NTGAZ
|29,66
|18.740.730
|% 9,93
|
|AGYO
|5,50
|19.649.760
|% -9,98
|
|MTRYO
|2,73
|1.706.671
|% -9,90
|
|ATLAS
|1,85
|2.807.688
|% -9,76
|
|PKART
|21,50
|2.774.310
|% -5,70
|
|ADEL
|52,45
|7.200.672
|% -5,58
|
|THYAO
|97,55
|606.024.514
|% 0,62
|
|SASA
|113,60
|447.202.252
|% 3,93
|
|AKBNK
|14,41
|327.617.086
|% -1,84
|
|SISE
|32,58
|217.876.079
|% 0,12
|
|YKBNK
|8,78
|216.080.214
|% -1,13
|
|EKGYO
|4,40
|202.308.331
|% -0,45
|
|SKBNK
|2,05
|66.313.377
|% 0,00
|
|TSKB
|3,00
|77.839.427
|% -0,66
|
|YKBNK
|8,78
|216.080.214
|% -1,13
|
|ODAS
|7,87
|176.989.684
|% 0,38
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6114
|18,6195
|% 0,21
|
|Euro
|18,5156
|18,5264
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,5101
|21,6179
|% -0,03
|
|Frank
|18,5746
|18,6865
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,21
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-3,27
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.596
|6.665
|-71,00
|
|Yarım
|3.214
|3.258
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,09
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-1,11
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:38AVGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 380, 203 adet işlem
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10:37IHLGM
Yüzde 4.08 oranında artışla 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 048, 507 adet işlem
-
10:36FADE
Yüzde 7.07 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 160, 528 adet işlem
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10:35XU100
Endeks 3, 902 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 7, 140.00 milyon TL de
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10:35VKING
Yüzde 7.62 oranında artışla 14.54 lira fiyatla işlem gören hissede 297, 003 adet işlem