***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 10:34
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHI Fon - Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083386
BIST
12:025.079
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 101,71
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:0218,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 86,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 86,9700
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:0219,4695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0720
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7100
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:0213,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,03
|Açılış
|: 13,27
|
|Önceki Kapanış
|: 13,30
|
13,45
En Düşük
13,23
BIST En Aktif Hisseler12:00
|GENIL
|44,88
|34.348.504
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.921.772
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|334.061.259
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,61
|6.485.604
|% -6,11
|
|INFO
|11,10
|91.853.849
|% -4,31
|
|THYAO
|124,90
|4.378.297.953
|% 4,08
|
|KRDMD
|15,59
|3.040.297.988
|% 5,84
|
|SISE
|39,98
|2.498.006.828
|% 2,25
|
|EREGL
|43,72
|2.247.802.816
|% 2,48
|
|PETKM
|18,23
|1.799.318.406
|% 1,90
|
|KRDMD
|15,59
|3.040.297.988
|% 5,84
|
|EKGYO
|7,19
|1.058.059.904
|% 4,35
|
|YKBNK
|11,92
|1.756.042.815
|% -1,08
|
|ISCTR
|10,55
|1.217.609.062
|% 1,83
|
|SKBNK
|2,72
|303.297.863
|% 0,37
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6392
|% 0,04
|
|Euro
|19,4554
|19,4693
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,5282
|22,6412
|% 0,61
|
|Frank
|19,6855
|19,8041
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,04
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,96
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|5,29
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.110
|7.172
|17,00
|
|Yarım
|3.448
|3.506
|8,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,12
|87,12
|0,15
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:13XU100
Endeks 5, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 45, 941.00 milyon TL de
-
12:13OZKGY
Yüzde 6.09 oranında artışla 16.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 038, 624 adet işlem
-
12:13OZKGY
Yüzde 6.09 oranında artışla 16.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 038, 624 adet işlem
-
12:11KRTEK
Yüzde 8.32 oranında artışla 30.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 671, 290 adet işlem
-
12:09HEKTS
Yüzde 6.01 oranında artışla 37.74 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 195, 606 adet işlem