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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

21.12.2022 14:24
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fon - İç Tüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088957


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BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 321,80 255.013.507 % 9,98  
PLTUR 16,11 8.312.905 % 9,97  
ULUFA 8,60 246.927.865 % 9,97  
OTTO 97,10 5.833.768 % 9,97  
BRKVY 22,82 1.244.740 % 9,92  
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16:25 Alış Satış %  
Dolar 18,6657 18,6699 % 0,10  
Euro 19,8648 19,8747 % 0,33  
Sterlin 22,5946 22,7079 % -0,20  
Frank 20,1074 20,2285 % 0,34  
Riyal 4,9468 4,9716 % 0,05  
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16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.819 0,99  
Altın Gr. 1.090 1.090 -0,07  
Cumhuriyet 7.311 7.422 50,00  
Tam 7.353 7.402 5,00  
Yarım 3.561 3.619 3,00  
Çeyrek 1.786 1.809 2,00  
Gümüş.Ons 24,00 24,03 -0,16  
Gümüş Gr. 14,40 14,41 -0,08  
B. Petrol 81,72 81,72 1,73  
Seans Raporu 16:25
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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