***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.12.2022 14:24
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fon - İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088957
BIST
16:255.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,40
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.426
16:2518,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:2519,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0654
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:251.091,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.091,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:25
|ALFAS
|321,80
|255.013.507
|% 9,98
|
|PLTUR
|16,11
|8.312.905
|% 9,97
|
|ULUFA
|8,60
|246.927.865
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|5.833.768
|% 9,97
|
|BRKVY
|22,82
|1.244.740
|% 9,92
|
|ARASE
|215,70
|85.047.452
|% -4,56
|
|DGNMO
|8,64
|51.195.678
|% -4,00
|
|HTTBT
|27,68
|28.249.832
|% -3,55
|
|SUNTK
|65,15
|27.898.476
|% -2,91
|
|SEGYO
|3,16
|105.575.931
|% -1,86
|
|SMRTG
|97,25
|495.795.977
|% -0,10
|
|SNICA
|33,46
|296.013.653
|% 3,72
|
|ALFAS
|321,80
|255.013.507
|% 9,98
|
|ULUFA
|8,60
|246.927.865
|% 9,97
|
|PSGYO
|9,82
|235.192.268
|% 2,29
|
|SEGYO
|3,16
|105.575.931
|% -1,86
|
|ULUFA
|8,60
|246.927.865
|% 9,97
|
|PSGYO
|9,82
|235.192.268
|% 2,29
|
|EUREN
|13,19
|214.789.077
|% -1,79
|
|MOBTL
|4,25
|43.539.041
|% -0,70
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6657
|18,6699
|% 0,10
|
|Euro
|19,8648
|19,8747
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,5946
|22,7079
|% -0,20
|
|Frank
|20,1074
|20,2285
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9468
|4,9716
|% 0,05
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|0,99
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|7.311
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.353
|7.402
|5,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,73
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:39ENJSA
Yüzde 5.00 oranında artışla 31.48 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 557, 800 adet işlem
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16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, AKSEN, KOZAA
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 0.41 ) 4, 782
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16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, OTTO, SNKRN, OZSUB, VKING, CASA, DOBUR, EGEPO, ULUFA, EGEEN
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16:38
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