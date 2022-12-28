***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2022 10:15
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GCD Fon - İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090439
BIST
14:365.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -44,07
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:3618,7209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:3619,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0479
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:361.084,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.084,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:36
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.094.703
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,52
|506.699.201
|% 9,41
|
|PLTUR
|17,36
|17.137.705
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|220,30
|114.188.464
|% -9,34
|
|KOZAL
|601,70
|4.205.345.099
|% -9,23
|
|CMBTN
|560,00
|41.004.803
|% -8,81
|
|KOZAL
|601,70
|4.205.345.099
|% -9,23
|
|THYAO
|140,00
|3.766.089.611
|% -2,17
|
|ENKAI
|32,20
|3.587.723.240
|% 5,37
|
|ASELS
|58,10
|2.823.429.814
|% 0,26
|
|KRDMD
|18,00
|2.816.965.039
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,20
|1.595.741.684
|% -1,32
|
|KRDMD
|18,00
|2.816.965.039
|% 1,35
|
|YKBNK
|11,73
|1.668.468.442
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,85
|1.704.537.989
|% -1,08
|
|SKBNK
|3,02
|374.792.853
|% -1,95
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7095
|18,7209
|% 0,27
|
|Euro
|19,9203
|19,9346
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,5260
|22,6390
|% 0,62
|
|Frank
|20,0825
|20,2035
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9617
|4,9866
|% 0,20
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,51
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.332
|7.385
|-14,00
|
|Yarım
|3.551
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,60
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51OZKGY
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 328, 412 adet işlem
-
14:51OZKGY
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 328, 412 adet işlem
-
14:50LIDFA
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 919, 990 adet işlem
-
14:49OYLUM
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 582, 171 adet işlem
-
14:48XU100
Endeks 5, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 62, 652.00 milyon TL de