***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarABG Fon - DuyuruFarklı bir fona yapılmak istenen TRFAKYB92331 100,000 SATIŞ işlemi sehven ABG fona yapılmıştır. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında saat geçmesi sebebi ile düzeltilememiş olup, işlem tezgahüstü tersi yapılıp düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172805BIST