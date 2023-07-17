***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.07.2023 20:05
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
ABG Fon - Duyuru
Farklı bir fona yapılmak istenen TRFAKYB92331 100,000 SATIŞ işlemi sehven ABG fona yapılmıştır. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında saat geçmesi sebebi ile düzeltilememiş olup, işlem tezgahüstü tersi yapılıp düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172805
BIST
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18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2185
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,6148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2402
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.655,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,26
|Açılış
|: 1.654,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURSG
|13,86
|235.761.666
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|6.763.240
|% 10,00
|
|PAMEL
|159,50
|312.418.382
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.428.879
|% 10,00
|
|VAKKO
|68,20
|93.737.971
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.986.613
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|76.173.793
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.428.642
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.641.091
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.912.994.602
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.248.987.414
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.030.416.282
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.146.857.074
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.291.024.076
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|992.960.900
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.934.550.129
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.702.789
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3321
|26,3438
|% 0,84
|
|Euro
|29,6069
|29,6148
|% 0,82
|
|Sterlin
|34,3494
|34,5217
|% 0,75
|
|Frank
|30,4930
|30,6767
|% 0,99
|
|Riyal
|7,0035
|7,0386
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|11,97
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.698
|10.936
|153,00
|
|Yarım
|5.349
|5.493
|76,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.746
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|0,06
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK