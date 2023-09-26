***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar19.09.2023 Tarihli SPK Onayı ile Atlas Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Katılma Payları İhracına İlişkin İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197221BIST