***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.01.2024 12:15
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Prime Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242701
BIST
'
15:108.115
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 24,44
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
15:1030,2805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0456
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
15:1033,0764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,2006
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1138
En Düşük
32,8433
15:101.963,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.963,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.966,91
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler15:08
|BINHO
|470,25
|806.765.388
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|443.141.538
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|31.114.195
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|15.636.686
|% 9,98
|
|CATES
|73,45
|973.117.520
|% 9,96
|
|BALAT
|16,81
|900.909
|% -6,66
|
|SNPAM
|88,40
|2.669.476
|% -5,91
|
|SAMAT
|56,25
|185.734.945
|% -4,66
|
|AVTUR
|9,49
|12.250.089
|% -4,33
|
|VKFYO
|30,34
|36.337.283
|% -4,29
|
|THYAO
|251,50
|5.128.426.704
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,56
|3.414.372.412
|% 0,31
|
|AKBNK
|39,84
|3.303.703.355
|% -1,39
|
|YKBNK
|21,54
|3.097.705.727
|% -1,64
|
|EREGL
|42,48
|2.495.339.509
|% 0,24
|
|EKGYO
|9,56
|3.414.372.412
|% 0,31
|
|YKBNK
|21,54
|3.097.705.727
|% -1,64
|
|AKFGY
|2,01
|225.753.433
|% 3,08
|
|QUAGR
|4,31
|439.860.967
|% 9,95
|
|ISCTR
|24,68
|2.103.331.850
|% -0,80
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2734
|30,2796
|% 0,15
|
|Euro
|33,0577
|33,0742
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,4474
|38,6402
|% 0,31
|
|Frank
|34,8852
|35,0954
|% 0,03
|
|Riyal
|8,0505
|8,0909
|% 0,16
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|901,24
|902,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,84
|972,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,91
|80,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,77
|2.016,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:08
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-
15:23MEGMT
Yüzde 6.10 oranında artışla 46.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 164, 089 adet işlem
-
15:22CIMSA
Yüzde 4.59 oranında artışla 31.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 883, 239 adet işlem
-
15:21ARDYZ
Yüzde 7.48 oranında artışla 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 395, 447 adet işlem
-
15:20SMART
Yüzde 9.94 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 942, 905 adet işlem
-
15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, YKBNK, SAHOL