***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2021 tarih ve E-12233903-315.04-14699 sayılı yazısı ile Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Esta Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Söz konusu değişiklik 01.02.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985489BIST