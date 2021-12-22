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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

22.12.2021 16:45
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2021 tarih ve E-12233903-315.04-14699 sayılı yazısı ile Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Esta Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Söz konusu değişiklik 01.02.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985489


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