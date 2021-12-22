***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2021 tarih ve E-12233903-315.04-14699 sayılı yazısı ile Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&AK Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Söz konusu değişiklik 01.02.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985490BIST