***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.08.2023 12:03
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GJS Fon İç Tüzük Değişikliğinin Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179019
BIST
'
15:337.221
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,44
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
15:3326,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0627
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
15:3329,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0063
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
15:331.690,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,83
|Açılış
|: 1.690,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.690,16
BIST En Aktif Hisseler15:31
|PETUN
|75,00
|83.761.761
|% 9,97
|
|PNSUT
|77,75
|147.475.082
|% 9,97
|
|DAGHL
|14,58
|86.723.575
|% 9,95
|
|GARFA
|54,60
|55.898.014
|% 9,95
|
|MIPAZ
|22,30
|54.019.342
|% 8,36
|
|EDIP
|21,32
|2.564.945
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|290.325.959
|% -9,93
|
|INFO
|12,60
|223.168.063
|% -8,50
|
|DGGYO
|43,00
|92.763.509
|% -6,72
|
|FMIZP
|185,20
|67.081.223
|% -6,61
|
|SASA
|65,40
|9.687.112.157
|% 7,30
|
|EREGL
|41,48
|6.741.082.562
|% -0,53
|
|ASELS
|76,00
|5.391.884.506
|% 1,88
|
|THYAO
|233,00
|4.942.076.476
|% -0,55
|
|ISCTR
|15,58
|3.942.283.392
|% 3,11
|
|EKGYO
|8,69
|2.554.355.354
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,30
|1.148.343.498
|% 0,00
|
|ISCTR
|15,58
|3.942.283.392
|% 3,11
|
|YKBNK
|14,13
|3.178.445.046
|% -0,70
|
|IHYAY
|1,24
|207.931.674
|% 5,98
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9541
|26,9664
|% 0,23
|
|Euro
|29,5551
|29,5655
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,2979
|34,4699
|% -0,34
|
|Frank
|30,6173
|30,8017
|% -0,35
|
|Riyal
|7,1672
|7,2032
|% 0,29
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-15,35
|
|Altın Gr.
|1.693
|1.693
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|-34,00
|
|Tam
|11.062
|11.140
|-30,00
|
|Yarım
|5.536
|5.596
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.798
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,36
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,20
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|-0,35
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46HEKTS
Yüzde 5.55 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 256, 993 adet işlem
-
15:45ANGEN
Yüzde 4.09 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 760, 268 adet işlem
-
15:44XU100
Endeks 7, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 128, 331.00 milyon TL de
-
15:44YUNSA
Yüzde 6.29 oranında artışla 167.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 346, 672 adet işlem
-
15:43YEOTK
Yüzde 5.51 oranında artışla 159.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 471, 728 adet işlem