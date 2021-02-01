***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
01.02.2021 13:16
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. ESTA Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906658
BIST
13:241.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 16,35
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.492
En Düşük
1.472
13:247,2195
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,0998
|Açılış
|: 7,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,2000
13:248,7210
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -0,1644
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,7084
13:24431,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,38
|Açılış
|: 431,15
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
430,43
BIST En Aktif Hisseler13:22
|SEKUR
|35,42
|14.727.996
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.289.202
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.012.169
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.698.307
|% 9,99
|
|GEDIK
|21,38
|87.373.797
|% 9,98
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|KAPLM
|33,00
|5.428.057
|% -9,04
|
|EMNIS
|35,74
|710.911
|% -7,89
|
|ROYAL
|3,11
|294.864
|% -7,16
|
|INTEM
|58,00
|2.167.344
|% -6,45
|
|KOZAL
|123,30
|1.308.471.119
|% 6,85
|
|ODAS
|4,07
|913.357.871
|% 7,39
|
|EKGYO
|2,45
|547.894.842
|% 1,66
|
|GARAN
|9,40
|530.629.118
|% 0,97
|
|KARSN
|5,54
|506.020.482
|% 6,33
|
|ODAS
|4,07
|913.357.871
|% 7,39
|
|EKGYO
|2,45
|547.894.842
|% 1,66
|
|GSDHO
|2,50
|293.256.264
|% 7,76
|
|SKBNK
|1,46
|143.745.823
|% 0,00
|
|KARSN
|5,54
|506.020.482
|% 6,33
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2146
|7,2194
|% -1,36
|
|Euro
|8,7201
|8,7274
|% -1,78
|
|Sterlin
|9,8567
|9,9062
|% -1,40
|
|Frank
|8,0156
|8,0638
|% -2,06
|
|Riyal
|1,9155
|1,9251
|% -1,54
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|15,81
|
|Altın Gr.
|431
|431
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|2.860
|2.903
|-49,00
|
|Tam
|2.841
|2.913
|-54,69
|
|Yarım
|1.373
|1.409
|-26,45
|
|Çeyrek
|689
|705
|-13,23
|
|Gümüş.Ons
|29,32
|29,36
|2,44
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,48
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|0,50
|