***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
21.01.2022 17:44
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995664
BIST
17:342.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,39
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:3413,4165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0398
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:3415,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0864
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2556
En Düşük
15,0961
17:34794,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,18
|Açılış
|: 794,16
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:32
|LINK
|33,44
|28.079.112
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.657.850
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.940.979
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|31.410.839
|% 9,92
|
|ERCB
|50,95
|94.172.777
|% 9,90
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.436.704
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,46
|2.827.860.384
|% -2,28
|
|KRDMD
|12,29
|2.711.285.006
|% -2,85
|
|SISE
|13,96
|1.615.962.169
|% 1,23
|
|GARAN
|11,93
|1.602.294.279
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,08
|1.438.483.561
|% 1,49
|
|YKBNK
|4,08
|1.438.483.561
|% 1,49
|
|KRDMD
|12,29
|2.711.285.006
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,42
|506.299.441
|% 0,83
|
|PETKM
|8,86
|1.393.511.136
|% 0,00
|
|TSKB
|1,56
|222.525.014
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4035
|13,4201
|% 0,32
|
|Euro
|15,2138
|15,2313
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,1411
|18,2320
|% 0,19
|
|Frank
|14,6676
|14,7560
|% 1,16
|
|Riyal
|3,5657
|3,5836
|% 0,39
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,11
|
|Altın Gr.
|795
|795
|4,95
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,08
|
|B. Petrol
|87,59
|87,59
|-0,79
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47XU100
Endeks 2, 011 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 27, 745.00 milyon TL de
-
17:44OZKGY
Yüzde -3.11 oranında düşüşle 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 491, 800 adet işlem
-
17:44OZKGY
Yüzde -3.11 oranında düşüşle 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 491, 800 adet işlem
-
17:43SONME
Yüzde 4.30 oranında artışla 40.76 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 836 adet işlem
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 92 artarak (% 0.05 ) 1, 808