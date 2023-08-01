***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
01.08.2023 12:07
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GUG Fon - İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179023
BIST
'
15:327.216
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,88
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
15:3226,9638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0584
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
15:3229,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0220
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
15:321.690,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,91
|Açılış
|: 1.690,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.690,43
BIST En Aktif Hisseler15:32
|FORMT
|3,28
|251.377.530
|% 228,00
|
|TUCLK
|50,05
|66.329.510
|% 10,00
|
|SAYAS
|54,45
|158.320.295
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|119.853.989
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|371.763.320
|% 9,99
|
|AVHOL
|126,00
|25.526.046
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|10.663.352
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|2.564.945
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|290.395.433
|% -9,93
|
|ESCAR
|153,90
|177.305.308
|% -8,93
|
|ASTOR
|115,50
|10.408.852.797
|% 3,68
|
|SASA
|65,15
|9.729.081.728
|% 6,89
|
|EREGL
|41,44
|6.752.504.901
|% -0,62
|
|ASELS
|75,90
|5.407.912.214
|% 1,74
|
|THYAO
|233,00
|4.982.247.014
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,67
|2.566.740.251
|% -0,23
|
|ZOREN
|4,29
|1.153.784.153
|% -0,23
|
|ISCTR
|15,58
|3.961.619.217
|% 3,11
|
|YKBNK
|14,10
|3.188.859.743
|% -0,91
|
|IHYAY
|1,24
|207.991.714
|% 5,98
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9555
|26,9638
|% 0,22
|
|Euro
|29,5540
|29,5685
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,2942
|34,4661
|% -0,35
|
|Frank
|30,6157
|30,8002
|% -0,36
|
|Riyal
|7,1679
|7,2039
|% 0,30
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-14,76
|
|Altın Gr.
|1.692
|1.693
|-6,96
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|-34,00
|
|Tam
|11.069
|11.147
|-23,00
|
|Yarım
|5.539
|5.599
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.799
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,17
|21,19
|-0,23
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,40
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:47AKYHO
Yüzde 6.67 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 919, 414 adet işlem
-
15:46HEKTS
Yüzde 5.55 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 256, 993 adet işlem
-
15:45ANGEN
Yüzde 4.09 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 760, 268 adet işlem
-
15:44XU100
Endeks 7, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 128, 331.00 milyon TL de
-
15:44YUNSA
Yüzde 6.29 oranında artışla 167.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 346, 672 adet işlem