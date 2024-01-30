***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
30.01.2024 15:19
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Prime GYF - İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243583
BIST
'
16:088.491
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 19,46
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
16:0830,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0145
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
16:0832,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0475
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
16:081.986,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.986,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler16:06
|MRSHL
|2.002,00
|341.766.904
|% 10,00
|
|CATES
|88,00
|570.024.858
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|118.497.825
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|43.511.848
|% 10,00
|
|PNLSN
|76,00
|144.827.341
|% 9,99
|
|VAKFN
|5,49
|160.633.907
|% -7,58
|
|ERSU
|22,60
|7.812.119
|% -5,04
|
|RALYH
|81,70
|53.291.528
|% -4,94
|
|GARFA
|106,40
|79.207.987
|% -4,92
|
|MERIT
|87,05
|49.229.784
|% -4,86
|
|THYAO
|272,00
|8.071.101.351
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,84
|3.108.496.011
|% 2,95
|
|TCELL
|69,15
|2.588.608.344
|% -0,22
|
|EREGL
|43,56
|2.558.843.617
|% -0,37
|
|YKBNK
|21,72
|2.533.432.206
|% 1,78
|
|EKGYO
|10,06
|1.879.237.426
|% -1,37
|
|TSPOR
|1,56
|190.953.217
|% -1,27
|
|ISCTR
|25,84
|3.108.496.011
|% 2,95
|
|QUAGR
|4,05
|477.769.331
|% 0,25
|
|YKBNK
|21,72
|2.533.432.206
|% 1,78
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3536
|30,3589
|% 0,04
|
|Euro
|32,9327
|32,9450
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,3425
|38,5348
|% -0,28
|
|Frank
|35,0417
|35,2528
|% -0,12
|
|Riyal
|8,0713
|8,1118
|% 0,05
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|925,92
|927,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,90
|983,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,37
|81,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,89
|2.036,21
|% 0,66
|