***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.02.2021 10:27
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ESTA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU ( ZVD) ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908798
BIST
11:341.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.548
11:347,0548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0482
11:348,5685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5518
11:34418,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,48
|Açılış
|: 418,72
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ERBOS
|66,55
|22.062.121
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|TGSAS
|37,46
|24.829.275
|% -5,93
|
|RODRG
|24,16
|8.204.817
|% -5,40
|
|NIBAS
|28,74
|10.402.066
|% -4,64
|
|KOZAL
|135,60
|541.483.618
|% -1,38
|
|GSDHO
|2,80
|468.244.631
|% 5,26
|
|EKGYO
|2,61
|434.993.745
|% 0,38
|
|PETKM
|5,24
|386.420.345
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,15
|382.893.379
|% 1,85
|
|GSDHO
|2,80
|468.244.631
|% 5,26
|
|EKGYO
|2,61
|434.993.745
|% 0,38
|
|PETKM
|5,24
|386.420.345
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,05
|66.637.839
|% -1,87
|
|KRDMD
|7,15
|382.893.379
|% 1,85
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0540
|7,0573
|% -0,16
|
|Euro
|8,5636
|8,5693
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7431
|9,7920
|% 0,08
|
|Frank
|7,8999
|7,9474
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,03
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|8,07
|
|Altın Gr.
|418
|419
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|61,05
|61,05
|-0,17
|