***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.03.2021 11:28
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A&AK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918975
BIST
13:221.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:227,4704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:228,9360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0542
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:22416,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,12
|Açılış
|: 416,43
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:22
|CLEBI
|330,00
|212.374.448
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.850.901
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.303.052
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|8.922.464
|% 9,94
|
|SONME
|75,20
|606.638
|% 9,94
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|VAKKO
|16,44
|25.513.794
|% -6,59
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|FROTO
|217,30
|1.733.963.072
|% -5,19
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|FROTO
|217,30
|1.733.963.072
|% -5,19
|
|GARAN
|8,95
|705.185.176
|% 2,29
|
|THYAO
|14,23
|646.578.834
|% -2,20
|
|KRDMD
|7,56
|572.841.622
|% -0,66
|
|SISE
|7,83
|417.110.514
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,19
|275.454.883
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,73
|312.484.151
|% 1,49
|
|GARAN
|8,95
|705.185.176
|% 2,29
|
|KRDMD
|7,56
|572.841.622
|% -0,66
|
|TSKB
|1,72
|124.427.145
|% 1,78
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4680
|7,4704
|% -0,33
|
|Euro
|8,9280
|8,9360
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,4006
|10,4527
|% -0,31
|
|Frank
|8,0370
|8,0854
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9859
|1,9959
|% -0,31
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-11,42
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|-5,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-9,37
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-4,54
|
|Çeyrek
|668
|683
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,25
|