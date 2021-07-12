***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.07.2021 10:49
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GJS Fon - ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950146
BIST
13:351.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,46
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
13:358,6353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
13:3510,2426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0500
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2301
13:35500,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,28
|Açılış
|: 500,27
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,62
BIST En Aktif Hisseler13:35
|VBTYZ
|13,72
|44.904.833
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.688.018
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.408.887
|% 9,73
|
|IDGYO
|1,92
|18.220.445
|% 7,26
|
|ERBOS
|143,50
|109.516.511
|% 7,25
|
|AVHOL
|5,33
|9.734.884
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|43.874.041
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,72
|9.340.645
|% -9,52
|
|MARKA
|4,28
|680.055
|% -8,55
|
|KGYO
|5,50
|5.659.489
|% -7,56
|
|RTALB
|21,06
|156.264.878
|% 5,88
|
|BERA
|10,95
|124.987.952
|% -1,79
|
|PEKGY
|1,07
|87.336.817
|% -2,73
|
|TMSN
|17,59
|78.788.099
|% 3,17
|
|BIOEN
|28,40
|71.896.059
|% 1,43
|
|PEKGY
|1,07
|87.336.817
|% -2,73
|
|ODAS
|1,85
|22.223.145
|% -1,60
|
|BERA
|10,95
|124.987.952
|% -1,79
|
|BMSCH
|6,28
|50.210.802
|% 5,90
|
|NTGAZ
|8,10
|64.138.914
|% -3,91
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6332
|8,6353
|% -0,26
|
|Euro
|10,2372
|10,2426
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,9338
|11,9937
|% -0,54
|
|Frank
|9,3992
|9,4559
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2971
|2,3086
|% -0,19
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-7,39
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|-22,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|-21,55
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|-10,42
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,21
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|-1,19
|