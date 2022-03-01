***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.03.2022 09:37
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Güney GYF İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005638
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
0
En Düşük
0
18:0513,8973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0527
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,9028
En Düşük
13,7651
18:0515,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0780
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,6498
En Düşük
15,4520
18:05847,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,47
|Açılış
|: 847,11
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
851,95
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|2,51
|7.167.323
|% 0,00
|
|ANELE
|2,09
|4.618.685
|% 0,00
|
|ASELS
|22,24
|1.345.725.419
|% 0,00
|
|AYEN
|7,91
|14.024.594
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|97.093.483
|% 0,00
|
|AGYO
|2,51
|7.167.323
|% 0,00
|
|ANELE
|2,09
|4.618.685
|% 0,00
|
|ASELS
|22,24
|1.345.725.419
|% 0,00
|
|AYEN
|7,91
|14.024.594
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|97.093.483
|% 0,00
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% 0,00
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 0,00
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 0,00
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 0,00
|
|HUNER
|2,84
|507.893.887
|% 0,00
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8571
|13,8927
|% 0,35
|
|Euro
|15,5371
|15,6412
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,4855
|18,5782
|% -0,25
|
|Frank
|14,9865
|15,0768
|% -0,41
|
|Riyal
|3,6720
|3,6904
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-2,95
|
|Altın Gr.
|847
|847
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,84
|-0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,94
|