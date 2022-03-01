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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

01.03.2022 09:37
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Güney GYF İhraç Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005638


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGYO 2,51 7.167.323 % 0,00  
ANELE 2,09 4.618.685 % 0,00  
ASELS 22,24 1.345.725.419 % 0,00  
AYEN 7,91 14.024.594 % 0,00  
ADESE 0,71 97.093.483 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8571 13,8927 % 0,35  
Euro 15,5371 15,6412 % 0,45  
Sterlin 18,4855 18,5782 % -0,25  
Frank 14,9865 15,0768 % -0,41  
Riyal 3,6720 3,6904 % -0,29  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 -2,95  
Altın Gr. 847 847 -3,72  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,44 24,46 -0,02  
Gümüş Gr. 10,83 10,84 -0,07  
B. Petrol 100 100 1,94  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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