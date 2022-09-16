***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.09.2022 11:58
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZVE Fon - Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063533
BIST
12:063.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,91
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.374
En Düşük
3.318
12:0618,2814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
12:0618,2542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0109
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
12:06975,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,12
|Açılış
|: 975,83
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler12:04
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|EMNIS
|56,85
|110.858
|% 9,96
|
|BRMEN
|3,33
|57.213
|% 9,90
|
|MERKO
|5,92
|25.435.808
|% 9,83
|
|FRIGO
|5,63
|61.214.328
|% 9,53
|
|NTHOL
|10,73
|12.356.089
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|65.335.520
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|241.673
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|30.778.707
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|5.585.896
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,16
|2.513.962.765
|% -4,85
|
|ISCTR
|8,88
|2.463.107.806
|% -3,06
|
|GARAN
|22,06
|2.409.220.608
|% -7,93
|
|YKBNK
|7,12
|2.319.878.802
|% 0,56
|
|HALKB
|9,97
|1.664.229.833
|% -9,69
|
|YKBNK
|7,12
|2.319.878.802
|% 0,56
|
|ISCTR
|8,88
|2.463.107.806
|% -3,06
|
|EKGYO
|4,20
|1.089.503.633
|% 5,53
|
|AKBNK
|12,16
|2.513.962.765
|% -4,85
|
|HALKB
|9,97
|1.664.229.833
|% -9,69
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2732
|18,2794
|% 0,08
|
|Euro
|18,2385
|18,2492
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,7334
|20,8374
|% -0,75
|
|Frank
|18,8762
|18,9899
|% -0,25
|
|Riyal
|4,8495
|4,8738
|% 0,01
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-3,22
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.609
|6.687
|-25,00
|
|Yarım
|3.220
|3.269
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.634
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,57
|90,57
|-0,29
|