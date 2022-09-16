Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

16.09.2022 11:58
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ZVE Fon - Güncel İhraç Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063533


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:063.365
Değişim :  0,06% |  1,91
Açılış :  3.350  
Önceki Kapanış :  3.363  
En Yüksek
3.374 En Düşük
3.318
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 50,60 566.366 % 10,00  
EMNIS 56,85 110.858 % 9,96  
BRMEN 3,33 57.213 % 9,90  
MERKO 5,92 25.435.808 % 9,83  
FRIGO 5,63 61.214.328 % 9,53  
daha fazla
12:04 Alış Satış %  
Dolar 18,2732 18,2794 % 0,08  
Euro 18,2385 18,2492 % -0,09  
Sterlin 20,7334 20,8374 % -0,75  
Frank 18,8762 18,9899 % -0,25  
Riyal 4,8495 4,8738 % 0,01  
daha fazla
12:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.661 1.662 -3,22  
Altın Gr. 975 975 -3,01  
Cumhuriyet 6.685 6.786 -46,00  
Tam 6.609 6.687 -25,00  
Yarım 3.220 3.269 -12,00  
Çeyrek 1.615 1.634 -7,00  
Gümüş.Ons 18,90 18,92 -0,27  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 -0,20  
B. Petrol 90,57 90,57 -0,29  
Seans Raporu 12:04
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru