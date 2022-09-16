***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.09.2022 11:59
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ZVE Fon - Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063534
BIST
12:023.357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -6,17
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.374
En Düşük
3.318
12:0218,2794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
12:0218,2456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0195
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
12:02975,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,93
|Açılış
|: 975,25
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler11:59
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|EMNIS
|56,85
|110.858
|% 9,96
|
|BRMEN
|3,33
|57.213
|% 9,90
|
|MERKO
|5,92
|25.382.747
|% 9,83
|
|ALMAD
|3,51
|16.486.926
|% 9,35
|
|NTHOL
|10,73
|12.310.078
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|64.446.105
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|241.673
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|30.658.156
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|5.533.914
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,18
|2.446.166.782
|% -4,69
|
|ISCTR
|8,87
|2.403.992.464
|% -3,17
|
|GARAN
|22,20
|2.342.643.197
|% -7,35
|
|YKBNK
|7,13
|2.266.696.408
|% 0,71
|
|ASELS
|33,86
|1.614.037.312
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,13
|2.266.696.408
|% 0,71
|
|ISCTR
|8,87
|2.403.992.464
|% -3,17
|
|EKGYO
|4,22
|1.008.335.366
|% 6,03
|
|AKBNK
|12,18
|2.446.166.782
|% -4,69
|
|HALKB
|10,04
|1.613.907.618
|% -9,06
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2748
|18,2797
|% 0,08
|
|Euro
|18,2168
|18,2292
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,7076
|20,8115
|% -0,87
|
|Frank
|18,8779
|18,9917
|% -0,24
|
|Riyal
|4,8489
|4,8733
|% 0,00
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|-5,27
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,55
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.607
|6.686
|-26,00
|
|Yarım
|3.219
|3.268
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.634
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,90
|90,90
|0,04
|
Seans Raporu
11:59
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