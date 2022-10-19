***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.10.2022 11:18
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZVD Fon - Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072824
BIST
11:063.854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 11,99
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.845
11:0618,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,7351
En Düşük
18,5629
11:0618,2671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0617
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4509
En Düşük
18,2511
11:06982,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,99
|Açılış
|: 982,49
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler11:04
|GESAN
|149,60
|286.735.841
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|26.388.804
|% 9,99
|
|MZHLD
|111,50
|34.665.666
|% 9,74
|
|YAPRK
|46,22
|35.604.453
|% 9,58
|
|ATSYH
|128,10
|904.130
|% 9,49
|
|ODAS
|7,63
|1.417.319.851
|% -8,84
|
|MEGAP
|4,18
|11.904.895
|% -6,70
|
|MEGAP
|4,18
|11.904.895
|% -6,70
|
|AKFGY
|4,15
|123.230.323
|% -6,32
|
|KIMMR
|6,80
|2.158.546
|% -5,82
|
|THYAO
|97,40
|2.478.842.433
|% 0,15
|
|ODAS
|7,63
|1.417.319.851
|% -8,84
|
|ASELS
|33,68
|988.678.098
|% 0,60
|
|TUPRS
|358,70
|970.202.383
|% -0,03
|
|AKBNK
|14,99
|966.634.078
|% -0,66
|
|ODAS
|7,63
|1.417.319.851
|% -8,84
|
|EKGYO
|4,45
|663.675.935
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,29
|923.553.247
|% -1,06
|
|AKBNK
|14,99
|966.634.078
|% -0,66
|
|KATMR
|1,98
|110.310.010
|% 8,20
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5872
|18,5893
|% 0,03
|
|Euro
|18,2701
|18,2791
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,8987
|21,0036
|% -0,40
|
|Frank
|18,5468
|18,6585
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9306
|4,9553
|% -0,08
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-10,59
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,78
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.658
|6.734
|-30,00
|
|Yarım
|3.244
|3.292
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,06
|
|B. Petrol
|89,67
|89,67
|-0,36
|