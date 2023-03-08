***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
08.03.2023 14:49
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUG Fon - İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121560
BIST
17:595.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 53,47
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,0594
En Düşük
19,8891
17:591.107,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.107,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LIDFA
|5,39
|87.229.957
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.345.430
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,30
|61.572.430
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.806.983
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.331.080
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.156
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.020.054
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.774.034
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|ASTOR
|46,32
|6.265.983.884
|% -4,97
|
|AKBNK
|19,97
|6.247.041.218
|% 7,25
|
|ISCTR
|14,27
|5.633.643.247
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,53
|5.365.801.512
|% 7,66
|
|EREGL
|43,06
|4.597.471.029
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,53
|5.365.801.512
|% 7,66
|
|ISCTR
|14,27
|5.633.643.247
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,97
|6.247.041.218
|% 7,25
|
|SKBNK
|2,69
|729.482.405
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,12
|1.990.431.030
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9370
|18,9431
|% 0,12
|
|Euro
|19,9565
|19,9618
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,2972
|22,4090
|% -0,05
|
|Frank
|20,0034
|20,1239
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0297
|5,0550
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|3,28
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.537
|7.605
|22,00
|
|Yarım
|3.682
|3.721
|10,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,03
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-0,71
|