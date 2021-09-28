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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

28.09.2021 11:02



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (AHU) izahname değişikliği ile ilgili duyuru ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965469


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BIST En Aktif Hisseler11:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 88,55 23.140.637 % 10,00  
PKENT 2.861,30 4.108.120 % 10,00  
ORCAY 19,05 3.270.447 % 9,99  
INVEO 114,60 2.412.674 % 9,98  
BRMEN 2,32 129.918 % 9,95  
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11:09 Alış Satış %  
Dolar 8,8737 8,8772 % 0,68  
Euro 10,3665 10,3713 % 0,51  
Sterlin 12,0870 12,1477 % 0,38  
Frank 9,5162 9,5736 % 0,32  
Riyal 2,3563 2,3682 % 0,55  
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11:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.742 -8,73  
Altın Gr. 497 497 1,05  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -1,00  
Tam 3.284 3.367 -1,51  
Yarım 1.587 1.629 -0,74  
Çeyrek 796 814 -0,37  
Gümüş.Ons 22,32 22,36 -0,29  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,03  
B. Petrol 79,47 79,47 0,75  
Seans Raporu 11:09
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