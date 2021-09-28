***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAtlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (AHU) izahname değişikliği ile ilgili duyuru ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965469BIST