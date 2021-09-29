***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.09.2021 10:18
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (AHI) izahname değişikliği ile ilgili duyuru ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965651
BIST
10:191.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.393
En Düşük
1.390
10:198,8469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0234
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8878
En Düşük
8,8287
10:1910,3297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0479
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4068
En Düşük
10,3076
10:19495,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,20
|Açılış
|: 495,52
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler10:17
|YEOTK
|96,35
|18.175.385
|% 8,81
|
|EUYO
|3,67
|4.954.329
|% 8,58
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|RALYH
|6,61
|38.393.123
|% 6,61
|
|ERSU
|4,92
|10.630.181
|% 6,49
|
|OYLUM
|10,37
|223.007
|% -9,98
|
|GARFA
|13,60
|239.344
|% -4,90
|
|DOGUB
|5,08
|1.584.859
|% -4,87
|
|KTSKR
|43,58
|26.343.546
|% -4,43
|
|GEDIK
|7,73
|11.748.218
|% -4,33
|
|GARAN
|8,93
|142.999.759
|% 1,02
|
|THYAO
|13,74
|105.453.860
|% -0,29
|
|TUPRS
|112,30
|67.653.846
|% -0,53
|
|KOZAL
|96,15
|67.039.441
|% 1,91
|
|ORCAY
|19,90
|64.741.224
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,36
|40.017.613
|% 0,85
|
|GARAN
|8,93
|142.999.759
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,19
|44.806.492
|% 0,39
|
|PETKM
|6,46
|53.291.819
|% 1,25
|
|THYAO
|13,74
|105.453.860
|% -0,29
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8388
|8,8439
|% -0,30
|
|Euro
|10,3206
|10,3262
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9413
|12,0011
|% -0,21
|
|Frank
|9,4928
|9,5500
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3571
|2,3689
|% 0,03
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|4,72
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,95
|76,95
|-1,40
|