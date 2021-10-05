***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.10.2021 09:55
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHU izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966772
BIST
10:231.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
10:238,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0116
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8414
10:2310,2807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0132
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3188
En Düşük
10,2565
10:23500,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,05
|Açılış
|: 500,59
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,44
BIST En Aktif Hisseler10:23
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,29
|10.690.304
|% 9,82
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|GARFA
|15,39
|3.183.448
|% 8,76
|
|HURGZ
|2,25
|6.032.790
|% -10,00
|
|RALYH
|4,40
|4.290.494
|% -7,76
|
|OYLUM
|7,37
|8.412.743
|% -5,39
|
|YUNSA
|16,23
|3.989.476
|% -3,79
|
|AKSUE
|10,76
|1.203.921
|% -3,58
|
|GARAN
|9,17
|193.650.484
|% -0,54
|
|THYAO
|13,95
|184.200.526
|% 0,58
|
|MAREN
|9,87
|150.210.621
|% -1,79
|
|TUPRS
|117,50
|149.453.474
|% 1,29
|
|SISE
|8,15
|104.826.490
|% 0,12
|
|SKBNK
|0,98
|57.870.924
|% 0,00
|
|AGYO
|3,27
|67.959.299
|% 5,83
|
|ODAS
|1,42
|30.088.967
|% -0,70
|
|GARAN
|9,17
|193.650.484
|% -0,54
|
|MAREN
|9,87
|150.210.621
|% -1,79
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8557
|8,8588
|% 0,13
|
|Euro
|10,2756
|10,2807
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0080
|12,0683
|% -0,03
|
|Frank
|9,5154
|9,5728
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3529
|2,3647
|% -0,03
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-9,47
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|0,34
|