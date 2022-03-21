***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.03.2022 12:25
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011699
BIST
12:362.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 26,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
12:3614,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0602
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
12:3616,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0752
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4389
En Düşük
16,3493
12:36918,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,34
|Açılış
|: 918,33
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,34
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler12:33
|OLMK
|7,70
|1.819.140
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.280.734
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.462.976
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|10.042.241
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|2.030.044
|% 9,92
|
|ATAGY
|3,91
|3.784.286
|% -9,91
|
|PKENT
|321,00
|96.605.053
|% -9,32
|
|DAGHL
|13,20
|1.084.871
|% -5,04
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|SILVR
|7,27
|9.352.903
|% -3,96
|
|THYAO
|27,88
|1.116.087.933
|% 0,58
|
|KRDMD
|14,96
|1.034.092.514
|% 1,42
|
|EREGL
|36,26
|813.429.427
|% 0,28
|
|PETKM
|8,81
|647.088.500
|% 1,73
|
|ASELS
|24,08
|615.079.750
|% 3,35
|
|YKBNK
|3,97
|380.257.556
|% 1,53
|
|PETKM
|8,81
|647.088.500
|% 1,73
|
|KRDMD
|14,96
|1.034.092.514
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,28
|148.605.292
|% 1,79
|
|ODAS
|1,62
|88.920.908
|% 0,62
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8449
|14,8487
|% 0,40
|
|Euro
|16,4252
|16,4370
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,4614
|19,5590
|% 0,15
|
|Frank
|15,8757
|15,9713
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9462
|3,9660
|% 0,39
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,20
|
|Cumhuriyet
|6.084
|6.176
|26,00
|
|Tam
|6.055
|6.205
|25,03
|
|Yarım
|2.926
|3.002
|12,10
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|6,05
|