***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.04.2022 14:06
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/03/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZVB Fon - İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014923
BIST
14:162.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 17,35
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.253
En Düşük
2.230
14:1614,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0255
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6971
En Düşük
14,6377
14:1616,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:16909,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,86
|Açılış
|: 909,87
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,50
BIST En Aktif Hisseler14:14
|ULUSE
|124,60
|4.048.877
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.006.613
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,55
|140.647.534
|% 7,69
|
|YKSLN
|7,72
|113.362.474
|% 6,93
|
|KARSN
|5,88
|975.836.317
|% 6,91
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|347,80
|64.223.789
|% -7,20
|
|ITTFH
|1,38
|38.789.932
|% -4,83
|
|AYCES
|69,00
|2.461.553
|% -4,23
|
|AKFGY
|3,18
|22.994.571
|% -4,22
|
|GARAN
|12,47
|3.946.490.367
|% 2,21
|
|THYAO
|32,74
|2.343.347.186
|% 1,49
|
|TUPRS
|229,00
|1.657.510.398
|% 6,81
|
|PETKM
|9,41
|1.601.959.082
|% 4,21
|
|EREGL
|33,16
|1.375.557.840
|% 2,22
|
|GARAN
|12,47
|3.946.490.367
|% 2,21
|
|PETKM
|9,41
|1.601.959.082
|% 4,21
|
|KARSN
|5,88
|975.836.317
|% 6,91
|
|YKBNK
|4,12
|562.952.055
|% 0,98
|
|AKBNK
|7,31
|925.439.234
|% 0,69
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6939
|14,6967
|% 0,17
|
|Euro
|16,2494
|16,2566
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,2461
|19,3427
|% 0,13
|
|Frank
|15,8320
|15,9273
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9053
|3,9249
|% 0,19
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-9,87
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,22
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,42
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,21
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,70
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,32
|