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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

27.04.2022 09:36
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024143


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 25,96 1.361.498 % 10,00  
ACSEL 46,34 25.342.039 % 7,47  
PKART 16,64 4.016.204 % 6,94  
KAPLM 68,80 10.475.436 % 6,01  
SUWEN 18,73 32.824.798 % 5,58  
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10:32 Alış Satış %  
Dolar 14,8099 14,8146 % 0,11  
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Frank 15,2801 15,3721 % -0,19  
Riyal 3,9364 3,9562 % 0,10  
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10:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.901 -4,83  
Altın Gr. 904 904 -2,17  
Cumhuriyet 6.044 6.136 37,00  
Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
Gümüş.Ons 23,52 23,55 0,03  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 -0,01  
B. Petrol 105 105 0,56  
Seans Raporu 10:32
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