***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.04.2022 09:36
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024143
BIST
10:342.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,95
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.431
En Düşük
2.407
10:3414,8131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0145
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8150
En Düşük
14,7775
10:3415,7355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0111
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,6882
10:34906,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 906,37
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:32
|UFUK
|25,96
|1.361.498
|% 10,00
|
|ACSEL
|46,34
|25.342.039
|% 7,47
|
|PKART
|16,64
|4.016.204
|% 6,94
|
|KAPLM
|68,80
|10.475.436
|% 6,01
|
|SUWEN
|18,73
|32.824.798
|% 5,58
|
|EUHOL
|2,55
|882.675
|% -9,89
|
|TSPOR
|5,49
|58.637.061
|% -5,67
|
|PAMEL
|108,50
|1.327.863
|% -4,49
|
|SAFKR
|7,51
|30.310.984
|% -4,09
|
|METRO
|1,20
|5.156.068
|% -3,23
|
|THYAO
|38,88
|724.077.815
|% -0,56
|
|ASELS
|25,18
|460.457.504
|% -1,64
|
|EREGL
|33,42
|360.437.829
|% 1,03
|
|KRDMD
|14,52
|325.869.593
|% -0,89
|
|SISE
|17,50
|303.943.580
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,60
|164.458.490
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,94
|236.445.017
|% 0,00
|
|ODAS
|2,36
|92.293.797
|% -0,42
|
|TSKB
|1,86
|52.989.220
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,52
|325.869.593
|% -0,89
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8099
|14,8146
|% 0,11
|
|Euro
|15,7257
|15,7358
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,5215
|18,6144
|% -0,15
|
|Frank
|15,2801
|15,3721
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9364
|3,9562
|% 0,10
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-4,83
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,56
|