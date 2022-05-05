***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2022 09:58
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/04/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026503
BIST
11:352.473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 42,45
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.475
En Düşük
2.460
11:3514,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1193
|Açılış
|: 14,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8533
En Düşük
14,7014
11:3515,7626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1029
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7626
En Düşük
15,6227
11:35902,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,33
|Açılış
|: 902,91
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler11:33
|IMASM
|18,15
|5.071.582
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.358.989
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.288.915
|% 9,96
|
|GARFA
|15,25
|4.519.606
|% 9,95
|
|LIDER
|21,04
|75.302.744
|% -7,96
|
|DITAS
|26,70
|12.917.769
|% -6,97
|
|TSPOR
|5,27
|93.668.259
|% -6,73
|
|SANFM
|36,28
|14.729.594
|% -5,67
|
|AKGRT
|3,18
|24.527.026
|% -5,64
|
|THYAO
|42,18
|1.006.428.315
|% 2,23
|
|SISE
|18,34
|663.736.699
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,59
|542.420.369
|% 2,84
|
|KOZAL
|178,30
|508.840.391
|% 3,54
|
|TUPRS
|247,20
|502.758.619
|% 5,55
|
|ODAS
|2,60
|378.503.514
|% 6,12
|
|YKBNK
|4,97
|401.696.506
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,75
|190.086.975
|% 3,38
|
|DOHOL
|3,54
|153.965.618
|% 2,31
|
|AKBNK
|9,01
|378.591.516
|% 1,01
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8468
|14,8530
|% 0,82
|
|Euro
|15,7489
|15,7607
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,5483
|18,6413
|% 0,00
|
|Frank
|15,1169
|15,2080
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9467
|3,9664
|% 0,85
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|9,49
|
|Altın Gr.
|902
|903
|11,99
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,95
|0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,65
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 27 artarak (% 1.78 ) 2, 753
-
11:47XU100
Endeks 2, 472 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 72 üstünde . İşlem hacmi 11, 065.00 milyon TL de
-
11:46ALKIM
Yüzde 5.02 oranında artışla 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 225 adet işlem
-
11:44UFUK
Yüzde 9.94 oranında artışla 34.50 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 271 adet işlem
-
11:42XU100
Endeks 2, 472 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 10, 796.00 milyon TL de