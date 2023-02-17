***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.02.2023 16:55
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114832
BIST
16:555.001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -7,46
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
16:5518,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
16:5520,0932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0558
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
16:551.108,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,75
|Açılış
|: 1.108,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler16:53
|KONYA
|3.945,50
|251.236.738
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.078.888
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.364.770
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|81.930.975
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|54.504.856
|% 9,97
|
|KOZAL
|26,14
|3.306.208.879
|% -95,02
|
|LIDER
|97,20
|21.090.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.576.014
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|773.419.694
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|128.822.396
|% -9,94
|
|EREGL
|44,00
|4.711.499.138
|% -1,12
|
|KRDMD
|20,40
|4.643.211.659
|% 6,08
|
|TUPRS
|623,20
|3.570.918.029
|% -1,14
|
|THYAO
|140,00
|3.479.722.782
|% 0,00
|
|KOZAL
|26,14
|3.306.208.879
|% -95,02
|
|KRDMD
|20,40
|4.643.211.659
|% 6,08
|
|KOZAL
|26,14
|3.306.208.879
|% -95,02
|
|EREGL
|44,00
|4.711.499.138
|% -1,12
|
|AKBNK
|15,94
|1.695.651.255
|% -0,99
|
|EKGYO
|7,34
|732.443.201
|% 0,41
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8543
|18,8786
|% 0,17
|
|Euro
|20,0856
|20,0892
|% -0,30
|
|Sterlin
|22,5056
|22,6185
|% -0,11
|
|Frank
|20,2022
|20,3239
|% -0,37
|
|Riyal
|5,0143
|5,0394
|% 0,10
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-7,95
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.544
|7.598
|-58,00
|
|Yarım
|3.686
|3.718
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.859
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,33
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,17
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-2,52
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08SANEL
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 14.96 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 996 adet işlem
-
17:07ESCAR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 83.50 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 204 adet işlem
-
17:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, SASA, GUBRF
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.17 ) 4, 521
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, DYOBY, AFYON, NIBAS, NUHCM, MARKA, OYAKC, PNLSN, CMBTN, BRMEN