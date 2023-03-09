***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.03.2023 11:45
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DFI Fon - Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122163
BIST
15:305.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
15:3018,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
15:3020,0247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0408
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,9125
15:301.107,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.108,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.109,38
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler15:28
|YESIL
|4,29
|35.220.148
|% 10,00
|
|KONYA
|3.392,80
|194.656.522
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|82.408.696
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|50.213.410
|% 10,00
|
|UZERB
|209,30
|1.334.610
|% 9,98
|
|EMKEL
|10,35
|610.982.352
|% -10,00
|
|DOBUR
|51,20
|25.892.869
|% -9,94
|
|VANGD
|7,79
|10.284.565
|% -5,92
|
|GRSEL
|15,26
|15.165.985
|% -5,22
|
|OTTO
|97,50
|1.297.651
|% -5,16
|
|ISCTR
|14,67
|6.106.255.006
|% 2,80
|
|EREGL
|43,36
|5.504.523.568
|% 0,79
|
|AKBNK
|20,16
|4.853.194.197
|% 1,15
|
|OYAKC
|45,64
|3.922.944.552
|% 7,09
|
|YKBNK
|11,75
|3.895.787.709
|% 1,38
|
|ISCTR
|14,67
|6.106.255.006
|% 2,80
|
|YKBNK
|11,75
|3.895.787.709
|% 1,38
|
|AKBNK
|20,16
|4.853.194.197
|% 1,15
|
|SKBNK
|2,70
|520.566.931
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,28
|1.479.970.722
|% 2,10
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9506
|18,9556
|% 0,08
|
|Euro
|20,0178
|20,0244
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4508
|22,5634
|% 0,33
|
|Frank
|20,1161
|20,2373
|% 0,36
|
|Riyal
|5,0344
|5,0597
|% 0,09
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|5,30
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.109
|3,82
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.603
|-1,00
|
|Tam
|7.531
|7.578
|-8,00
|
|Yarım
|3.679
|3.708
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|0,15
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43KRGYO
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 817, 444 adet işlem
-
15:42KGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 34.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 590 adet işlem
-
15:41KRGYO
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 707, 680 adet işlem
-
15:40CUSAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 19.77 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 981 adet işlem
-
15:39XU100
Endeks 5, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 68, 604.00 milyon TL de