***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.03.2023 11:46
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHU Fon - Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122165
BIST
15:305.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
15:3018,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
15:3020,0247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0408
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,9125
15:301.107,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.108,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.109,38
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler15:30
|KONYA
|3.392,80
|194.782.056
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|50.213.410
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|82.436.948
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|35.220.148
|% 10,00
|
|UZERB
|209,30
|1.334.610
|% 9,98
|
|EMKEL
|10,35
|611.195.904
|% -10,00
|
|DOBUR
|51,20
|26.053.534
|% -9,94
|
|GRSEL
|15,21
|15.413.702
|% -5,53
|
|OTTO
|97,50
|1.297.651
|% -5,16
|
|DOAS
|135,00
|543.418.424
|% -5,06
|
|ISCTR
|14,66
|6.126.894.427
|% 2,73
|
|EREGL
|43,36
|5.558.941.827
|% 0,79
|
|AKBNK
|20,16
|4.884.820.318
|% 1,15
|
|OYAKC
|45,42
|3.948.789.213
|% 6,57
|
|YKBNK
|11,74
|3.916.710.462
|% 1,29
|
|ISCTR
|14,66
|6.126.894.427
|% 2,73
|
|YKBNK
|11,74
|3.916.710.462
|% 1,29
|
|AKBNK
|20,16
|4.884.820.318
|% 1,15
|
|SKBNK
|2,70
|521.996.922
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,30
|1.500.470.373
|% 2,34
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9448
|18,9492
|% 0,05
|
|Euro
|20,0180
|20,0247
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4513
|22,5639
|% 0,33
|
|Frank
|20,1122
|20,2334
|% 0,34
|
|Riyal
|5,0346
|5,0598
|% 0,09
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|5,30
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.109
|3,82
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.603
|-1,00
|
|Tam
|7.531
|7.578
|-8,00
|
|Yarım
|3.679
|3.708
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|0,15
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 64 artarak (% 0.69 ) 6, 059
-
15:44XU100
Endeks 5, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 69, 088.00 milyon TL de
-
15:44BOBET
Yüzde 5.80 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 899, 680 adet işlem
-
15:43KRGYO
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 817, 444 adet işlem
-
15:42KGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 34.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 590 adet işlem