***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.04.2023 15:25
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AP2 Fon - İzahname Değişikliği Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142821
BIST
16:134.720
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -69,19
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1319,4508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0266
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1321,4510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0474
|Açılış
|: 22,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:131.240,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.240,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|GOODY
|13,98
|15.248.587
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.728.293
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.700.898
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|69.444.991
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,36
|199.669.083
|% -9,52
|
|IMASM
|27,74
|591.969.657
|% -8,81
|
|EREGL
|33,74
|3.122.690.918
|% 3,43
|
|CVKMD
|189,40
|2.264.652.737
|% 2,10
|
|KOPOL
|51,45
|1.671.765.439
|% 0,19
|
|THYAO
|130,40
|1.652.262.050
|% -0,31
|
|KONTR
|135,20
|1.264.807.484
|% -6,24
|
|EREGL
|33,74
|3.122.690.918
|% 3,43
|
|EKGYO
|6,14
|523.470.150
|% -1,13
|
|YKBNK
|9,69
|652.873.468
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,11
|1.168.697.992
|% -2,50
|
|AKBNK
|16,56
|997.133.718
|% -2,59
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4456
|19,4512
|% 0,14
|
|Euro
|21,4154
|21,4407
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,2651
|24,3868
|% 0,17
|
|Frank
|21,6941
|21,8247
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1702
|5,1961
|% 0,05
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.110
|9.332
|50,00
|
|Yarım
|4.446
|4.570
|32,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.292
|13,00
|