***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.05.2023 10:51
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PFS Fon - İzahneme Değişiklği Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153728
BIST
13:044.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 32,11
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:0419,9263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0366
|Açılış
|: 21,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:0421,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0684
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:041.256,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.256,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:04
|KLRHO
|27,72
|36.865.961
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.618.567
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.358.848
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.239.191
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,02
|47.187.185
|% 9,32
|
|SAMAT
|21,12
|55.096.314
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|338.877
|% -9,96
|
|AVHOL
|26,08
|118.584.869
|% -6,12
|
|RODRG
|45,98
|59.411.978
|% -5,97
|
|DOKTA
|38,72
|16.651.022
|% -4,35
|
|THYAO
|135,60
|1.793.095.858
|% 2,11
|
|SASA
|49,54
|1.489.825.468
|% -2,19
|
|ISCTR
|10,38
|782.479.414
|% 1,67
|
|EUPWR
|79,30
|771.519.451
|% 2,52
|
|AKBNK
|14,34
|701.929.777
|% 2,80
|
|ISCTR
|10,38
|782.479.414
|% 1,67
|
|EKGYO
|6,27
|412.502.450
|% 1,62
|
|YKBNK
|8,90
|528.026.616
|% 2,18
|
|AKBNK
|14,34
|701.929.777
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,08
|87.563.038
|% 7,22
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9222
|19,9263
|% 0,18
|
|Euro
|21,4078
|21,4474
|% 0,32
|
|Sterlin
|24,5863
|24,7096
|% 0,26
|
|Frank
|21,9086
|22,0406
|% 0,09
|
|Riyal
|5,2963
|5,3228
|% 0,16
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,50
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.238
|9.478
|-137,79
|
|Yarım
|4.535
|4.662
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.331
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,81
|0,05
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|-1,20
|