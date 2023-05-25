***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.05.2023 10:51
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GCD Fon - İzahneme Değişiklği Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153729
BIST
13:044.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 32,11
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:0419,9263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0366
|Açılış
|: 21,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:0421,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0684
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:041.256,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.256,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:00
|KLRHO
|27,72
|36.865.961
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.618.567
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.244.635
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|43.607.249
|% 9,85
|
|MTRKS
|33,94
|45.108.371
|% 9,06
|
|SAMAT
|21,12
|55.050.061
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|334.265
|% -9,96
|
|AVHOL
|26,14
|114.876.893
|% -5,90
|
|RODRG
|46,14
|59.186.058
|% -5,64
|
|DOKTA
|38,60
|16.572.362
|% -4,64
|
|THYAO
|135,50
|1.786.264.105
|% 2,03
|
|SASA
|49,46
|1.483.125.681
|% -2,35
|
|ISCTR
|10,38
|779.536.329
|% 1,67
|
|EUPWR
|79,35
|765.738.990
|% 2,59
|
|AKBNK
|14,33
|695.494.873
|% 2,72
|
|ISCTR
|10,38
|779.536.329
|% 1,67
|
|EKGYO
|6,26
|407.537.868
|% 1,46
|
|YKBNK
|8,90
|525.696.909
|% 2,18
|
|AKBNK
|14,33
|695.494.873
|% 2,72
|
|KLGYO
|2,07
|87.197.506
|% 6,70
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9180
|19,9349
|% 0,23
|
|Euro
|21,4083
|21,4463
|% 0,31
|
|Sterlin
|24,5868
|24,7101
|% 0,26
|
|Frank
|21,9077
|22,0396
|% 0,08
|
|Riyal
|5,2957
|5,3223
|% 0,15
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|4,21
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,51
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.245
|9.485
|-130,62
|
|Yarım
|4.535
|4.662
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.331
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,82
|0,06
|
|B. Petrol
|77,33
|77,33
|-1,03
|