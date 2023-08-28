***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.08.2023 10:32
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PFS Fon - Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189851
BIST
'
12:437.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,77%
|| 213,47
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.954
12:4326,5664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0329
|Açılış
|: 26,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
12:4328,7567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1441
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
12:431.634,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.634,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:43
|IZENR
|44,66
|882.496.784
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|679.244.119
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.418.132
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|343.160.610
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.241.233
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|55.793.777
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,70
|338.971.807
|% -6,63
|
|EUKYO
|11,37
|6.449.117
|% -4,37
|
|SISE
|54,35
|6.620.195.973
|% 5,95
|
|ISCTR
|20,50
|6.456.916.088
|% 9,74
|
|THYAO
|247,30
|4.780.744.668
|% 3,91
|
|TUPRS
|139,40
|4.126.421.676
|% 4,42
|
|ASTOR
|134,60
|3.642.654.329
|% 7,34
|
|ISCTR
|20,50
|6.456.916.088
|% 9,74
|
|YKBNK
|17,07
|3.284.855.810
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,90
|690.876.761
|% 0,62
|
|EKGYO
|8,55
|1.169.446.610
|% -1,04
|
|SISE
|54,35
|6.620.195.973
|% 5,95
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5610
|26,5664
|% 0,12
|
|Euro
|28,7141
|28,7567
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,2993
|33,4663
|% 0,09
|
|Frank
|29,9207
|30,1010
|% 0,08
|
|Riyal
|7,0583
|7,0937
|% 0,10
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,40
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|11.003
|11.083
|-18,00
|
|Yarım
|5.518
|5.563
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,22
|