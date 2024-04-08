***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2024 10:42
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHI FON- İZAHNAME TADİL METNİ 08.04.2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269541
BIST
'
11:329.698
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 79,29
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:3232,0593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0435
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:3234,8935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1410
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:322.407,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,94
|Açılış
|: 2.406,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ENTRA
|13,31
|10.207.519
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|400.168.439
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|270.033.654
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|689.378.533
|% 9,98
|
|GRNYO
|13,03
|8.956.249
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|9.350.834
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.473,00
|147.209.500
|% -4,60
|
|GENIL
|60,85
|123.942.378
|% -4,47
|
|MARTI
|4,39
|44.286.457
|% -2,66
|
|THYAO
|311,00
|4.810.502.876
|% 1,22
|
|ISCTR
|12,99
|1.986.150.520
|% 1,80
|
|TUPRS
|180,10
|1.475.282.712
|% 0,22
|
|YKBNK
|30,82
|1.414.732.429
|% 2,05
|
|EREGL
|41,74
|1.217.399.486
|% 0,87
|
|ISCTR
|12,99
|1.986.150.520
|% 1,80
|
|EKGYO
|10,27
|797.784.215
|% 3,95
|
|ZOREN
|5,82
|422.890.092
|% 1,22
|
|YKBNK
|30,82
|1.414.732.429
|% 2,05
|
|HALKB
|16,08
|663.811.505
|% 6,84
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0526
|32,0582
|% 0,13
|
|Euro
|34,8707
|34,8946
|% 0,41
|
|Sterlin
|40,5775
|40,7809
|% 0,62
|
|Frank
|35,4952
|35,6731
|% 0,33
|
|Riyal
|8,5696
|8,6125
|% 0,68
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,79
|27,82
|% 0,66
|
|Platin
|936,01
|937,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,17
|1.012,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,22
|90,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,30
|2.335,64
|% 0,66
|