***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.10.2021 09:56
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHU Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966774
BIST
10:201.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
10:208,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8414
10:2010,2807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0132
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3188
En Düşük
10,2565
10:20500,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,16
|Açılış
|: 500,55
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,44
BIST En Aktif Hisseler10:20
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,29
|8.693.022
|% 9,82
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|BASCM
|9,88
|14.968
|% 5,11
|
|HURGZ
|2,25
|5.872.019
|% -10,00
|
|RALYH
|4,33
|2.625.449
|% -9,22
|
|MARTI
|1,57
|1.046.293
|% -6,55
|
|OYLUM
|7,30
|7.903.328
|% -6,29
|
|YUNSA
|16,18
|3.665.515
|% -4,09
|
|THYAO
|13,90
|144.257.226
|% 0,22
|
|GARAN
|9,20
|140.805.692
|% -0,22
|
|SISE
|8,17
|94.354.904
|% 0,37
|
|TUPRS
|116,70
|93.282.787
|% 0,60
|
|MAREN
|9,88
|84.539.966
|% -1,69
|
|SKBNK
|0,98
|56.448.829
|% 0,00
|
|AGYO
|3,19
|52.145.925
|% 3,24
|
|GARAN
|9,20
|140.805.692
|% -0,22
|
|ODAS
|1,43
|17.779.815
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,38
|75.146.736
|% -0,16
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8545
|8,8584
|% 0,13
|
|Euro
|10,2754
|10,2807
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0156
|12,0759
|% 0,03
|
|Frank
|9,5213
|9,5786
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3544
|2,3662
|% 0,04
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-10,38
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|0,33
|