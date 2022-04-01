***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.04.2022 14:06
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZVB Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014924
BIST
13:542.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,32
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.253
En Düşük
2.230
13:5414,6942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0226
|Açılış
|: 14,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6968
En Düşük
14,6377
13:5416,2621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
13:54911,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,99
|Açılış
|: 911,74
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler13:52
|ULUSE
|124,60
|4.048.877
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|128.336.943
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,20
|135.057.619
|% 7,22
|
|TUPRS
|229,70
|1.598.209.639
|% 7,14
|
|YKSLN
|7,73
|109.901.754
|% 7,06
|
|ISKUR
|874.796,80
|2.624.390
|% -10,00
|
|PENTA
|347,60
|62.021.935
|% -7,26
|
|PKENT
|213,60
|17.118.975
|% -4,30
|
|ITTFH
|1,39
|35.569.087
|% -4,14
|
|QNBFL
|70,50
|78.403
|% -4,08
|
|GARAN
|12,48
|3.717.372.423
|% 2,30
|
|THYAO
|32,70
|2.266.875.767
|% 1,36
|
|TUPRS
|229,70
|1.598.209.639
|% 7,14
|
|PETKM
|9,39
|1.503.159.094
|% 3,99
|
|EREGL
|33,10
|1.348.048.227
|% 2,03
|
|GARAN
|12,48
|3.717.372.423
|% 2,30
|
|PETKM
|9,39
|1.503.159.094
|% 3,99
|
|KARSN
|5,87
|918.105.633
|% 6,73
|
|YKBNK
|4,12
|512.998.668
|% 0,98
|
|AKBNK
|7,30
|842.862.420
|% 0,55
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6916
|14,6952
|% 0,16
|
|Euro
|16,2494
|16,2670
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,2541
|19,3507
|% 0,17
|
|Frank
|15,8385
|15,9339
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9052
|3,9248
|% 0,18
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-9,55
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|6.014
|6.164
|-22,14
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|-10,71
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-5,35
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,03
|