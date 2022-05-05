***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.05.2022 09:59
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/04/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026504
BIST
11:572.472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 41,51
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.475
En Düşük
2.460
11:5714,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1223
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8569
En Düşük
14,7014
11:5715,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1158
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7755
En Düşük
15,6227
11:57903,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,32
|Açılış
|: 903,90
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler11:57
|IMASM
|18,15
|5.248.000
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|OLMK
|8,77
|7.126.422
|% 9,90
|
|BNTAS
|3,63
|23.111.539
|% 8,68
|
|UFUK
|34,00
|4.666.846
|% 8,35
|
|LIDER
|20,94
|77.780.692
|% -8,40
|
|IHAAS
|20,86
|1.059.738
|% -3,78
|
|KZBGY
|62,90
|11.993.218
|% -3,08
|
|MTRYO
|1,77
|126.618
|% -2,21
|
|ESCAR
|35,62
|6.000.510
|% -1,06
|
|BASGZ
|14,53
|94.590.959
|% -0,55
|
|LIDER
|20,94
|77.780.692
|% -8,40
|
|BMSTL
|18,86
|61.337.544
|% 0,27
|
|KONKA
|19,15
|57.305.427
|% 7,04
|
|SMRTG
|18,68
|33.077.970
|% 3,78
|
|MOBTL
|1,75
|17.725.893
|% 0,57
|
|HUNER
|3,10
|23.679.346
|% 1,97
|
|KLSYN
|2,11
|15.400.828
|% 4,46
|
|DGNMO
|2,40
|10.038.296
|% 0,84
|
|CONSE
|4,14
|16.760.683
|% 0,98
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8501
|14,8551
|% 0,83
|
|Euro
|15,7539
|15,7755
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,5655
|18,6587
|% 0,10
|
|Frank
|15,1212
|15,2123
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9473
|3,9671
|% 0,87
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|13,34
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,72
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,14
|