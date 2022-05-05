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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

05.05.2022 09:59
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/04/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026504


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BIST En Aktif Hisseler11:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 18,15 5.248.000 % 10,00  
DENGE 1,54 465.898 % 10,00  
OLMK 8,77 7.126.422 % 9,90  
BNTAS 3,63 23.111.539 % 8,68  
UFUK 34,00 4.666.846 % 8,35  
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11:57 Alış Satış %  
Dolar 14,8501 14,8551 % 0,83  
Euro 15,7539 15,7755 % 0,74  
Sterlin 18,5655 18,6587 % 0,10  
Frank 15,1212 15,2123 % 0,26  
Riyal 3,9473 3,9671 % 0,87  
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11:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.895 13,34  
Altın Gr. 903 903 12,72  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,98 23,00 0,01  
Gümüş Gr. 10,95 10,96 0,07  
B. Petrol 110 110 0,14  
Seans Raporu 11:57
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