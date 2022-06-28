***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.06.2022 10:09
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039601
BIST
10:182.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 21,26
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.554
En Düşük
2.544
10:1816,6259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1000
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6284
En Düşük
16,5102
10:1817,6186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0922
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6205
En Düşük
17,4694
10:18976,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,35
|Açılış
|: 976,20
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,13
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:18
|MAKIM
|18,82
|4.753.706
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,62
|4.944.520
|% 8,51
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|MANAS
|22,18
|7.718.308
|% 6,33
|
|ARCLK
|80,25
|250.678.208
|% 6,08
|
|ISKPL
|5,05
|13.832.762
|% -6,88
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|PRZMA
|3,42
|362.963
|% -3,66
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|KRSTL
|7,34
|804.618
|% -2,13
|
|THYAO
|49,88
|655.464.325
|% 0,65
|
|ARCLK
|80,25
|250.678.208
|% 6,08
|
|EREGL
|27,92
|233.436.065
|% 0,29
|
|TUPRS
|278,20
|170.458.531
|% 1,94
|
|SISE
|21,84
|146.539.675
|% 0,83
|
|YKBNK
|4,69
|112.875.234
|% 0,86
|
|ODAS
|3,17
|69.106.397
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,61
|53.364.855
|% 1,16
|
|TSKB
|2,14
|31.799.087
|% 0,94
|
|THYAO
|49,88
|655.464.325
|% 0,65
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6176
|16,6259
|% 0,61
|
|Euro
|17,6005
|17,6186
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,3282
|20,4301
|% 0,55
|
|Frank
|17,3155
|17,4198
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4143
|4,4364
|% 0,53
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|4,78
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,69
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.492
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.187
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,90
|