***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.09.2022 10:07
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon - İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065831
BIST
12:533.188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -10,09
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
12:5318,5473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:5318,0102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0096
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
12:53983,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,27
|Açılış
|: 983,25
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:53
|UFUK
|55,55
|1.377.898
|% 10,00
|
|PRKME
|12,96
|44.855.706
|% 8,00
|
|MERKO
|6,44
|56.322.469
|% 7,87
|
|GESAN
|86,70
|306.141.536
|% 7,37
|
|PENTA
|406,20
|46.810.941
|% 7,18
|
|ISGYO
|6,65
|9.090.969
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.204.534
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,65
|146.356.987
|% -9,30
|
|ZOREN
|3,14
|379.753.357
|% -8,99
|
|USAK
|3,07
|28.815.132
|% -6,69
|
|THYAO
|69,05
|1.396.720.479
|% 0,15
|
|HEKTS
|57,05
|1.166.903.842
|% -4,12
|
|ASELS
|29,52
|1.016.216.211
|% 2,71
|
|SASA
|65,90
|930.216.117
|% -2,51
|
|YKBNK
|7,10
|871.918.609
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,79
|325.080.589
|% -3,76
|
|EKGYO
|3,90
|680.418.052
|% 0,78
|
|YKBNK
|7,10
|871.918.609
|% 0,57
|
|ZOREN
|3,14
|379.753.357
|% -8,99
|
|TSKB
|2,36
|224.259.761
|% 0,85
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5390
|18,5473
|% 0,16
|
|Euro
|17,9862
|18,0102
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,0992
|20,2000
|% 0,06
|
|Frank
|18,8380
|18,9515
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9179
|4,9426
|% 0,42
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-11,71
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|6.583
|6.683
|-49,00
|
|Tam
|6.624
|6.682
|-99,00
|
|Yarım
|3.223
|3.266
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.634
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,94
|87,94
|-0,11
|