***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.09.2022 10:08
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon - İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065832
BIST
12:383.179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -18,93
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
12:3818,5442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:3818,0359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
12:38983,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,50
|Açılış
|: 983,03
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:38
|UFUK
|55,55
|1.377.509
|% 10,00
|
|GESAN
|87,20
|292.719.181
|% 7,99
|
|MERKO
|6,44
|54.478.009
|% 7,87
|
|IDEAS
|27,52
|57.988.154
|% 7,42
|
|PRKME
|12,84
|43.255.439
|% 7,00
|
|ISGYO
|6,65
|9.012.698
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.184.387
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,60
|137.070.036
|% -9,39
|
|ZOREN
|3,19
|341.083.584
|% -7,54
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|THYAO
|68,90
|1.322.182.227
|% -0,07
|
|HEKTS
|57,10
|1.116.436.353
|% -4,03
|
|ASELS
|29,54
|974.398.111
|% 2,78
|
|SASA
|66,30
|885.603.867
|% -1,92
|
|YKBNK
|7,11
|829.540.601
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,80
|318.004.033
|% -3,23
|
|EKGYO
|3,91
|661.801.032
|% 1,03
|
|YKBNK
|7,11
|829.540.601
|% 0,71
|
|ZOREN
|3,19
|341.083.584
|% -7,54
|
|TSKB
|2,35
|220.118.105
|% 0,43
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5397
|18,5442
|% 0,14
|
|Euro
|18,0112
|18,0359
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,0385
|20,1389
|% -0,24
|
|Frank
|18,8073
|18,9206
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9186
|4,9433
|% 0,44
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-10,08
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|6.583
|6.683
|-49,00
|
|Tam
|6.623
|6.684
|-97,00
|
|Yarım
|3.222
|3.268
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.634
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,94
|87,94
|-0,11
|