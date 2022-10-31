***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.10.2022 10:27
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GCD Fon - Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075170
BIST
10:333.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 16,78
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.915
En Düşük
3.885
10:3318,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
10:3318,5066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0300
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
10:33982,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,16
|Açılış
|: 982,56
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:33
|VKING
|14,86
|5.539.408
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|28.280.900
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.446.614
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|149.271.639
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|4.119.299
|% 9,95
|
|ADEL
|50,00
|14.805.715
|% -9,99
|
|AGYO
|5,50
|22.790.634
|% -9,98
|
|ATLAS
|1,85
|4.171.064
|% -9,76
|
|ERCB
|72,50
|19.698.663
|% -9,15
|
|DOBUR
|52,00
|3.654.920
|% -7,31
|
|THYAO
|97,30
|723.072.910
|% 0,36
|
|SASA
|115,10
|657.795.324
|% 5,31
|
|AKBNK
|14,25
|459.001.012
|% -2,93
|
|YKBNK
|8,68
|288.875.452
|% -2,25
|
|EKGYO
|4,39
|285.516.347
|% -0,68
|
|EKGYO
|4,39
|285.516.347
|% -0,68
|
|SKBNK
|2,03
|98.941.016
|% -0,98
|
|TSKB
|2,95
|103.033.564
|% -2,32
|
|YKBNK
|8,68
|288.875.452
|% -2,25
|
|AKBNK
|14,25
|459.001.012
|% -2,93
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6111
|18,6174
|% 0,20
|
|Euro
|18,4972
|18,5066
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,5032
|21,6111
|% -0,06
|
|Frank
|18,5717
|18,6836
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% 0,21
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-2,39
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.595
|6.664
|-72,00
|
|Yarım
|3.214
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,84
|92,84
|-0,93
|