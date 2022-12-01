***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.12.2022 10:32
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHI Fon - Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083383
BIST
11:525.081
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 103,22
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:5218,6421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:5219,4637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0662
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:521.065,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.065,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:52
|GENIL
|44,88
|34.300.348
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.893.605
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|334.043.813
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,64
|6.439.734
|% -5,50
|
|VANGD
|6,29
|3.756.507
|% -3,68
|
|THYAO
|125,20
|4.239.605.490
|% 4,33
|
|KRDMD
|15,62
|2.899.872.028
|% 6,04
|
|SISE
|40,06
|2.430.753.605
|% 2,46
|
|EREGL
|43,72
|2.205.888.312
|% 2,48
|
|PETKM
|18,24
|1.745.428.564
|% 1,96
|
|KRDMD
|15,62
|2.899.872.028
|% 6,04
|
|YKBNK
|11,94
|1.682.736.399
|% -0,91
|
|EKGYO
|7,09
|932.755.661
|% 2,90
|
|ISCTR
|10,55
|1.180.928.836
|% 1,83
|
|SKBNK
|2,73
|299.877.620
|% 0,74
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6421
|% 0,06
|
|Euro
|19,4529
|19,4637
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,5011
|22,6139
|% 0,49
|
|Frank
|19,6725
|19,7910
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,03
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,11
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|4,60
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.102
|7.166
|11,00
|
|Yarım
|3.444
|3.503
|5,00
|
|Çeyrek
|1.728
|1.751
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,87
|86,87
|-0,10
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07EDIP
Yüzde 7.96 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 089, 459 adet işlem
-
12:04VESBE
Yüzde 5.12 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 083, 003 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 28 artarak (% 2.02 ) 5, 473
-
12:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, YKBNK
-
12:03XU100
Endeks 5, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 03 üstünde . İşlem hacmi 44, 035.00 milyon TL de