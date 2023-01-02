***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.01.2023 13:33
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GCD Fon - Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092111
BIST
13:365.636
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 126,54
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.639
En Düşük
5.568
13:3618,7253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
13:3620,0330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
13:361.100,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.100,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler13:36
|ULUSE
|258,50
|29.945.567
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.280.312
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|150.522.185
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|18.852.603
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|1.501.185
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|227.092.776
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,80
|2.281.770
|% -8,11
|
|ORMA
|70,00
|251.831
|% -6,79
|
|ULAS
|11,00
|2.388.819
|% -5,17
|
|EUYO
|4,55
|6.435.103
|% -5,01
|
|EREGL
|42,14
|4.821.352.337
|% 2,13
|
|THYAO
|144,10
|3.627.831.317
|% 2,27
|
|ASELS
|63,75
|3.142.345.275
|% 2,57
|
|TCELL
|40,36
|3.046.127.032
|% 6,55
|
|SISE
|44,70
|2.450.154.734
|% 4,15
|
|EKGYO
|8,95
|2.209.811.855
|% 2,52
|
|YKBNK
|12,04
|1.794.577.618
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,16
|1.835.112.661
|% 3,05
|
|DOHOL
|10,83
|1.267.318.362
|% 2,36
|
|EREGL
|42,14
|4.821.352.337
|% 2,13
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7168
|18,7253
|% 0,13
|
|Euro
|19,9919
|20,0330
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5031
|22,6160
|% -0,16
|
|Frank
|20,1816
|20,3032
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9646
|4,9895
|% 0,08
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,42
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.436
|7.496
|63,00
|
|Yarım
|3.601
|3.661
|28,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|